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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 01:11
A Haber’de 3 Mart 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu? CHP-DEM iş birliğinin kapsamı ne? Kulislerde neler konuşuluyor? Kriminal inceleme nasıl yapılıyor? Rusya-NATO savaşı mı? Fransa Rusya savaşı mı? Alman generallerin “Kırım’ı vurma planı” mı? Adım adım 3. Dünya savaşı mı? “Otonom silahlar” dönemi mi? Derin kavga mı? sorularına yanıt arandı.
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