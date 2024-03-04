CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu?

A Haber’de 3 Mart 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu? CHP-DEM iş birliğinin kapsamı ne? Kulislerde neler konuşuluyor? Kriminal inceleme nasıl yapılıyor? Rusya-NATO savaşı mı? Fransa Rusya savaşı mı? Alman generallerin “Kırım’ı vurma planı” mı? Adım adım 3. Dünya savaşı mı? “Otonom silahlar” dönemi mi? Derin kavga mı? sorularına yanıt arandı.

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