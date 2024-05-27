Zincirleme kazanın sebebi ne?

A Haber’de 26 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Mersin’deki kazanın sebebi ne? Tüm Dünya’nın A Haber’den izlediği Reisi’nin helikopter enkazı nasıl bulundu?” sorularına yanıt arandı.

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