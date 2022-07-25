Canan Barlas ile Gündem | Ayasofya ve Lozan Antlaşması gerçekleri

A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 24 Temmuz 2022 Pazar günkü yayınında; "Lozan Antlaşması ve gerçekleri neler? Tahıl anlaşması dünyayı nasıl etkileyecek? Fatih Sultan Mehmet'ten Başkan Erdoğan'a Ayasofya... Başkan Erdoğan'dan tarihi değiştiren imzası sonrası Ayasofya Camii yeniden ibadete nasıl açıldı?" sorularına yanıt arandı. Gazeteci - Yazar - Tarihçi Ahmet Anapalı tarihe ışık tutan açıklamalarda bulundu.

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