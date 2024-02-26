A Haber’de 25 Şubat 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem; “İstanbul’da “Kent Uzlaşısı” mı olacak? CHP-DEM ittifakı nasıl kuruldu? CHP medyası KAAN’ı nasıl gördü? Muhalif medyada neler oluyor? İsrail Irak hava kuvvetlerine nasıl sızdı? Mossad Iraklı Pilot Redfa’yı nasıl ikna etti?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN