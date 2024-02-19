A Haber’de 18 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Maden faciası önleyebilir miydi? Yargıda neler oluyor? FETÖ’nün toparlanma çabası mı? Talimat Kandilden mi? Kent uzlaşısı kimin söylemi? CHP ve DEM Parti nasıl anlaştı, pazarlık masası nerede kuruldu? CHP medyasında neler oluyor? Türkiye ve Mısır’ın yeni stratejisi ne?” sorularına yanıt arandı.

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