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CANAN BARLAS İLE GÜNDEM - Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 03:31
A Haber’de 11 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; “Maşayı tutan el” kimin? Seçim çalışmasına saldırı nasıl oldu? Neden hedef? 31 Mart ayarlı kaos planı mı? ABD Başkanı Biden hasta mı? Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor? İsrail neden ateşkese yanaşmıyor? Savaş kimin işine yarıyor? CHP medyasında neler alıyor? Servet vergisi çözüm getirir mi?” sorularına yanıt arandı.
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