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Canan Barlas ile Gündem - ABD PKK/YPG’ye neden destek veriyor?

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Giriş: 25.12.2023 00:40
A Haber’de 24 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Hain saldırı nasıl gerçekleşti? Operasyonlar hangi bölgede devam ediyor? ABD PKK/YPG’ye neden destek veriyor? CHP neden ayrı bildiri yayınladı? Terör koridorunu Akdeniz’e mi açmak istiyorlar? Türkiye terör koridoruna neşter vurup hangi planları bozdu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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