Canan Barlas ile Gündem - ABD PKK/YPG’ye neden destek veriyor?

A Haber’de 24 Aralık 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Hain saldırı nasıl gerçekleşti? Operasyonlar hangi bölgede devam ediyor? ABD PKK/YPG’ye neden destek veriyor? CHP neden ayrı bildiri yayınladı? Terör koridorunu Akdeniz’e mi açmak istiyorlar? Türkiye terör koridoruna neşter vurup hangi planları bozdu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…