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Canan Barlas ile Gündem - Kilise saldırısının arka planında ne vardı?

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Giriş: 05.02.2024 00:33
A Haber’de 04 Şubat 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Kilise saldırısının arka planında ne vardı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? İBB için hangi adaylar yarışıyor? CHP’de parti içi kavga medyaya nasıl yansıdı? Hangi yatırım aracı ne getirdi? Küçük yatırımcı parasını nasıl değerlendirdi? Pandemi ve savaş kimin işine yaradı?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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