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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı

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Giriş: 28.01.2024 23:36
Güncelleme:29.01.2024 01:43
A Haber yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme dair merak edilen tüm soruları canlı yayında yanıtladı.
Bakan Uraloğlu A Haber’de soruları yanıtladı
Bakan Uraloğlu A Haber'de soruları yanıtladı
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