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Canan Barlas ile Gündem - 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin planı ne?

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Giriş: 08.01.2024 00:55
A Haber’de 7 Ocak 2024 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Hangi illerin adayları açıklandı? Son kamuoyu araştırmaları ne mesaj veriyor? 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin planı ne? Seçmen davranışları nasıl şekilleniyor? Hangi büyükşehirler el değiştiriyor? Cumhur İttifakı’nın büyükşehirler ve illere özel planı ne? Seçime katılacak 36 partinin stratejisi ne? İstanbul’un çözüm bekleyen sorunları neler? AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum’un ajandasında ne var? CHP medyasında neler oluyor? CHP lideri Özgür Özel neden alay konusu yapıldı? ” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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