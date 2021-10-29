Arka Plan - 10 büyükelçi olayının perde arkasında ne var?

Siyasetin sıcak başlıkları A Haber’de yayınlanan Arka Plan’da ele alındı. 28 Ekim 2021 tarihli yayında CHP İYİ Parti'ye "Hain" mi dedi? CHP HDP'lileşti mi? Amaç toprak bütünlüğü mü HDP mi? 10 büyükelçi olayının perde arkasında ne var? sorularına yanıt arandı. Arka Plan’ın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…