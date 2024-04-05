ARKA PLAN - Seçim sonuçlarını neler belirledi?

A Haber’de 4 Nisan 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da ; “AK Parti’de neler, nasıl değişecek? Seçimin sonuçlarını neler belirledi? El değiştiren il ve ilçeler ne anlama geliyor? Vatandaş hangi kararı neye göre verdi? AK Parti kadrosunu nasıl yenileyecek? Ayrı aday çıkarılan 4 il nasıl kaybedildi? Erdoğan kurmaylarına-seçmene ne mesaj verdi? sorularına yanıt arandı.

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