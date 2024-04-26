26 Nisan 2024, Cuma
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Meclis bahçesinde DEM Partili Sırrı Sakık ile ne yaşandı?
A Haber’de 25 Nisan 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “Meclis bahçesinde DEM Partili Sırrı Sakık ile ne yaşandı? DEM Parti neden Türkiye eksenli siyasetten uzaklaşma çabasında? DEM Partili belediyeler neyin peşinde? DEM’li belediyeler neden tepkilerin odağında? Diyarbakır Barosu’nun rahatsızlığı ne? Petrol arama çalışmalarının durdurulması için neden dava açtılar? Neden “petrol aranmasın” diyorlar? Batı “savaş bitmesin” mi istiyor? Devasa yardım paketleri savaşın seyrini değiştirecek mi? MB’nin faiz kararı ne anlama geliyor? “%50 faiz” enflasyonu nasıl etkiler? Enflasyonda “kalıcı düşüş” ne zaman başlıyor? Fahiş fiyatlara karşı hamleler ne olacak? Gıda baronlarına nasıl darbe vurulacak? Fahiş fiyattaki “karteller” kim? “Fiyat algısı”yla kim neden oynuyor?” sorularına yanıt arandı.