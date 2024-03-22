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ARKA PLAN -  CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 04:25
A Haber’de 21 Mart 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “Adana adayı Kocaispir’in projeleri neler? Para sayma olayında kim, kimi suçluyor? CHP’de milyonluk para ağı nasıl işliyor? Para kuleleri buz dağının görünen yüzü mü? İBB-CHP üzerinden kara para mı aklanıyor? CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor? İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor? Hatay’daki yarış nasıl sonuçlanacak? İstanbullular hangi isme ikna oldu? İzmir’de ibre hangi isimden yana? ” sorularına yanıt arandı.
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