ARKA PLAN -  CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor?

A Haber’de 21 Mart 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “Adana adayı Kocaispir’in projeleri neler? Para sayma olayında kim, kimi suçluyor? CHP’de milyonluk para ağı nasıl işliyor? Para kuleleri buz dağının görünen yüzü mü? İBB-CHP üzerinden kara para mı aklanıyor? CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor? İstanbul’da yarışı kim önde götürüyor? Hatay’daki yarış nasıl sonuçlanacak? İstanbullular hangi isme ikna oldu? İzmir’de ibre hangi isimden yana? ” sorularına yanıt arandı.

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