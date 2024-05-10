A Haber’de 9 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “Katliam ortakları neden restleşiyor? Netanyahu- Bıden kavgası artık açıktan mı? İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı? İsrail ve ABD Refeh’ta ayrıştı, planlar farklı mı? Tel Aviv yönetimine karşı Washington’ın son tavrı ne? İsrail Biden’ın başına bela mı oldu? Putin Kızıl Meydan’dan ne mesaj verdi? Putin karşı taarruza mı hazırlanıyor? Savaş Satrancında kim ne hamle yapacak? Irak’a sürekli operasyonun anlamı ne? Sınıra kilit hamlesi mi geliyor?” sorularına yanıt arandı.

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