10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı?

İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 01:13
A Haber’de 9 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “Katliam ortakları neden restleşiyor? Netanyahu- Bıden kavgası artık açıktan mı? İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı? İsrail ve ABD Refeh’ta ayrıştı, planlar farklı mı? Tel Aviv yönetimine karşı Washington’ın son tavrı ne? İsrail Biden’ın başına bela mı oldu? Putin Kızıl Meydan’dan ne mesaj verdi? Putin karşı taarruza mı hazırlanıyor? Savaş Satrancında kim ne hamle yapacak? Irak’a sürekli operasyonun anlamı ne? Sınıra kilit hamlesi mi geliyor?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı?
İsrail Biden’a rağmen Refah’ saldıracak mı?
Erdoğan-Özel görüşmesi neleri değiştirir?
Erdoğan-Özel görüşmesi neleri değiştirir?
Meclis bahçesinde DEM Partili Sırrı Sakık ile ne yaşandı?
Meclis bahçesinde DEM Partili Sırrı Sakık ile ne yaşandı?
Tokat depremi Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?
Tokat depremi Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?
Seçim sonuçlarını neler belirledi?
Seçim sonuçlarını neler belirledi?
CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor?
CHP paranın kaynağını neden açıklamıyor?
Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?
Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?
Putin’in şeytanı SARMAT füzesi neden savaşa hazır konuma geldi?
Putin’in şeytanı SARMAT füzesi neden savaşa hazır konuma geldi?
KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor?
KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor?
Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?
Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?
Dünya “Kaos Çağı”na mı girdi?
Dünya “Kaos Çağı”na mı girdi?
Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
Daha Fazla Video Göster