09 Şubat 2024, Cuma
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Dünya “Kaos Çağı”na mı girdi?
A Haber’de 8 Şubat 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “ABD’li Türk düşmanı senatör Paul’un “olumsuz” girişimi nafile mi? Envanterde toplam kaç savaş uçağı olacak? Türkiye’nin NATO için kritik önemi ne? Dünya “Kaos Çağı”na mı girdi? Savaş baronları gözünü nereye dikti? Dünyada kim, neden kaos istiyor? Dünyada ipler neden geriliyor? ABD dün Bağdat’ı vurdu, bugün nereyi vuracak? ABD-İran tüm dünyayı kandırdı mı? ABD-İran gerginliğinde İsrail’in rolü ne? Netanyahu ne kadar dayanabilir? Demirtaş’ın adaylık süreci şantaj mıydı?” sorularına yanıt arandı.