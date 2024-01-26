26 Ocak 2024, Cuma
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Arka Plan- Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
A Haber’de 25 Ocak 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Hangi emekli ne kadar maaş alacak? Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? TSK’nın öncelikli hedefi neresi olacak? Yeni Kandil “Şaho Dağı” mı? “Terörist devşirme merkezi” neresi oldu? ABD çekilecek mi, yer mi değiştirecek? ABD askeri Suriye’den çekiliyor mu? ABD’den Suriye strateji değişikliği mi? Gazze’de rüzgar tersine mi döndü? Şehir savaşları İsrail’in sonu mu olur? Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı? Lahey’den ne karar çıkacak? sorularına yanıt arandı.