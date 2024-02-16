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Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 00:22
A Haber’de 16 Şubat 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “Yargıda yeniden FETÖ tehlikesi mi var? FETÖ’nün yeni kaos planı mı? Uyuyan FETÖ hücreleri harekete mi geçiyor? Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi? Uzay savaşı iddiası gerçek mi oluyor? Nükleer savaşın işaret fişeğini kim taşıyor? Amerika’da yeni bir 11 Eylül mü? 12 yıl sonraki yakınlaşma Ortadoğu’ya ne vadediyor? Türkiye ve Mısır’ın denizdeki iş birliği dengeleri nasıl etkiler? Doğu Akdeniz’de Türkiye Mısır Libya ittifakı mı?” sorularına yanıt arandı.
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