19 Nisan 2024, Cuma
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Tokat depremi Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?
A Haber’de 18 Nisan 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da; “Tokat’taki 5.6'lık depremde olumsuz bir durum var mı? Bölgede daha büyük deprem meydana gelir mi? Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi? A Haber depremin merkez üssünde! Sulursaray’da son durum ne? Tokat ve çevre illerde kaç artçı sarsıntı meydana geldi? Ortadoğu’da son durum ne? Netanyahu ve 2 bakanı tutuklanacak mı?” sorularına yanıt arandı.