A Haber’de 22 Şubat 2024 Perşembe günü yayınlanan ARKA PLAN’da “Terör yuvaları KAAN ile nasıl vurulacak? KAAN’ın keskin gözü TULGAN’ın çalışma stili ne? KAAN’a Yunan medyasından nasıl bir tepki geldi? KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor? Türkiye’nin Somali Hamlesi neden önemli? Türkiye Somali karasularında ne yapacak? Akdeniz’den Kızıldeniz’e “Türkiye etkisi” neleri değiştirecek? Afrika uyanışında Türkiye etkisi mi olacak?” sorularına yanıt arandı.

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