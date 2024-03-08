08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Arka Plan Videoları ARKA PLAN - Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?

ARKA PLAN - Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2024 00:46
A Haber’de 7 Mart 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak? Emekliye nasıl bir artış yapılacak? Emekliler için Nisan’da ne yapılacak? PKK “Kent uzlaşısı”nın göbeğinde mi?” sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?
Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?
Putin’in şeytanı SARMAT füzesi neden savaşa hazır konuma geldi?
Putin’in şeytanı SARMAT füzesi neden savaşa hazır konuma geldi?
KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor?
KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor?
Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?
Erdoğan kimlere “silinecekler” dedi?
Dünya “Kaos Çağı”na mı girdi?
Dünya “Kaos Çağı”na mı girdi?
Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
Gazze derinlerinde İsrail köşeye mi sıkıştı?
Hava harekatı ‘kara harekatı’na döner mi?
Hava harekatı ‘kara harekatı’na döner mi?
Fatih Camii’ndeki saldırı nasıl gerçekleşti?
Fatih Camii’ndeki saldırı nasıl gerçekleşti?
Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?
Orta Doğu’da sınırlar değişecek mi?
Irak’ta kapsamlı operasyon hazırlığı mı?
Irak’ta kapsamlı operasyon hazırlığı mı?
Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı?
Akşener-İmamoğlu-Yavaş üçgeninde seçimin ardından neler yaşandı?
2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
2024’te kimin maaşına ne kadar zam gelecek?
Daha Fazla Video Göster