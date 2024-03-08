ARKA PLAN - Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak?

A Haber’de 7 Mart 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Plan’da; “Emekliye enflasyon artışı nasıl olacak? Emekliye nasıl bir artış yapılacak? Emekliler için Nisan’da ne yapılacak? PKK “Kent uzlaşısı”nın göbeğinde mi?” sorularına yanıt arandı.

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