ARKA PLAN - Erdoğan-Özel görüşmesi neleri değiştirir?

A Haber’de 2 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan Arka Planda; “CHP Genel Merkezi’nde neler konuşuluyor? 1 Mayıs’ta kim ne umdu, ne buldu? Polise tekme atan saldırganlar kim? 378 km’lik hattın anlamı ne? Erdoğan-Özel görüşmesi neleri değiştirir?” sorularına yanıt arandı.

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