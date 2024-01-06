06 Ocak 2024, Cumartesi
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Ortadoğu’da sınırlar değişecek mi?
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 5 Ocak 2024 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Ortadoğu’daki vekil güçleri kim uyandırdı? Büyük savaşın ateşi yakıldı mı? İsrail’in amacı savaşı yaymak mı? İsrail suikastlarının devamı gelecek mi? Ortadoğu’da sınırlar değişecek mi? Son saldırıların zamanlaması neye işaret? Blinken’ın turu kaos mu, çözüm mü getirecek? Adım adım “büyük patlamaya” doğru mu? CHP’de “Özel-İmamoğlu krizi” mi? Özel “İmamoğlu’suz karar” alamıyor mu? Seçim 2024: Hangi parti hangi planı yapıyor? AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak?” sorularına yanıt arandı.