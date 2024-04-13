A Haber’de 12 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Ortadoğu’da büyük savaşın ilk ateşi mi? İran’ın vekili Hizbullah İsrail’e saldırdı, bu gece ne olacak? İran’ın asıl saldırısı öncesi Demir Kubbe mi çökertilecek? İsrail- İran hattında başlayan çatışma “domino etkisi” yapar mı? Ortadoğu’da kaos gecesi kim kimi vuracak? İran hangi yük edici füzeleri kullanacak? İran ve İsrail’in hedefi kıyamet savaşı mı?” sorularına yanıt arandı.

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