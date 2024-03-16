16 Mart 2024, Cumartesi
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Terör Irak’tan nasıl temizlenecek?
A Haber’de 15 Mart 2024 Cuma günü yayınlanan AKLIN YOLU programında; “PKK’ya operasyonda taktik nasıl değişti? Terör Irak’tan nasıl temizlenecek, ortak operasyon kapıda mı? Kandil’de PKK baronları operasyonu mu? Teröre topyekün temizlik ne zaman başlıyor? Bağdat zirvesinde masada ne konuşuldu, sahada ne olacak? Terörün bitişi ekonomiye nasıl katkı sağlar? Türkiye bölgede nasıl bir oyun kurdu? Van’da kim kazanmaya yakın? Yerel seçim sonrası hangi iller el değiştirecek? Balya Balya para krizi nereye varacak? CHP'deki paradan kuleyi kim inşa etti?” sorularına yanıt arandı.