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31 Mart Yerel Seçimlerinde nasıl bir tablo olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 00:42
Güncelleme:30.03.2024 00:42
A Haber’de 29 Mart 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Akşener neden bu kadar sert çıkıştı? CHP- Ekrem İmamoğlu- Mansur Yavaş İYİ Parti’yi nasıl karıştırdı? Muhalefet nasıl “kaos merkezi” oldu? Bu Pazar nasıl bir seçim tablosu olacak? Millet ittifakının dağılması 31 Mart seçimlerine nasıl yansır? Yereldeki ittifak parti tabanlarında nasıl karşılık buldu? Kent uzlaşısı parti ve tabanlarda nasıl bir kırılma oluşturdu? 31 Mart’ta CHP kazanırsa Esenyurt’u DEM Parti mi yönetecek? Yeniden Refah seçmeni ne yapacak? Erbakan Hoca olsa ne yapardı?” sorularına yanıt arandı.
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