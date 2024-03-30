30 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
31 Mart Yerel Seçimlerinde nasıl bir tablo olacak?
A Haber’de 29 Mart 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Akşener neden bu kadar sert çıkıştı? CHP- Ekrem İmamoğlu- Mansur Yavaş İYİ Parti’yi nasıl karıştırdı? Muhalefet nasıl “kaos merkezi” oldu? Bu Pazar nasıl bir seçim tablosu olacak? Millet ittifakının dağılması 31 Mart seçimlerine nasıl yansır? Yereldeki ittifak parti tabanlarında nasıl karşılık buldu? Kent uzlaşısı parti ve tabanlarda nasıl bir kırılma oluşturdu? 31 Mart’ta CHP kazanırsa Esenyurt’u DEM Parti mi yönetecek? Yeniden Refah seçmeni ne yapacak? Erbakan Hoca olsa ne yapardı?” sorularına yanıt arandı.