10 Şubat 2024, Cumartesi
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ALMANYA- KANDİL- DEM üçgeninde neler oldu?
A Haber’de 9 Şubat 2024 Cuma günü yayınlanan AKLIN YOLU programında; “DEM’in İstanbul hamlesi CHP’ye boğun eğdirmek mi? ALMANYA- KANDİL- DEM üçgeninde neler oldu? Kandil ve Almanya’dan gelen açıklamalar nasıl bir rota çizdirdi? DEM kime rest kime jest yaptı? Batı’dan seçime müdahale hamlesi mi? İstanbul’da nasıl bir yarış olacak? Putin röportajının yansımaları neler, Washington’dan açıklama var mı? Dünyayı paralı askerler mi karıştırıyor? Batı güç kaybettikçe savaş mı çıkartıyor? Savaş baronları gözünü nereye dikti? TCG İSTANBUL’a hangi füzeler eklenecek? Savunma Sanayiinde hangi sürprizler olacak?” sorularına yanıt arandı.