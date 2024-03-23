A Haber’de 22 Mart 2024 Cuma günü yayınlanan AKLIN YOLU programında; “İskenderoğlu Çanakkale’de ne vadediyor? Jülide İskenderoğlu’nun gençlere vaadi ne? Moskova’da ki konser katliamının perde arkasında ne var? Moskova’da konser salonundaki katliamın saldırganları kim? Saldırıyı DAEŞ mi yaptırdı?” sorularına yanıt arandı.

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