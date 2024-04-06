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İstikrarı bozma planı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 00:57
A Haber’de 5 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Seçimin sonuçlarını neler belirledi? Madde madde 31 Mart seçimlerinin kırılma noktaları ne oldu? Seçimsiz 4 yıl nasıl değerlendirilecek? Siyaset- ekonomi- dış politikada hangi kritik hamleler gelecek? Türkiye’nin konuştuğu Kırşehirli muhtar adayı baldızı ve bacanağına neden sitem etti? Aydın Battal köyünde nelerin yapılmasını istiyor? Sokakları kimler karıştırmak istiyor? İstikrarı bozma planı ne? Irak’a büyük harekat an meselesi mi?” sorularına yanıt arandı.
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İstikrarı bozma planı ne?
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