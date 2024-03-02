02 Mart 2024, Cumartesi
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AKLIN YOLU - Blinken’ın gizli mektubunda ne var?
A Haber’de 1 Mart 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu’nda “Rusya, Fransa, İngiltere ile mi çalışıyor? Blinken’ın gizli mektubunda ne var? Adaların hukuki statüsü nasıl yok sayıldı? Adaların statüsü nasıl çiğneniyor? Yunan Bakanı Dendias neden kışkırtıyor? Ege’deki savaş ittifakı ne istiyor? Savunma sanayiinde hangi yeni ürünler yolda? Macron Napolyon mu olmak istiyor? Hitler Moskova kapısına nasıl dayandı? Fransa Rusya savaşı mı çıkıyor? Rusya-Avrupa savaşı mı olacak? Macron’un Moskova’ya girme hayali mi var? "General Kış" nasıl galip geldi? sorularına yanıt arandı.