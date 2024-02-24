24 Şubat 2024, Cumartesi
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Aklın Yolu - Avrupa için tehlike çanları mı?
A Haber’de 23 Şubat 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu’nda; “En uygun yatırım aracı ne, uzmanlar ne diyor? Yatırımcı nelere dikkat etmeli? Borsa 15 bin puana ulaşacak mı? Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın yükselecek mi? Düşecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Yatırımcı nelere dikkat etmeli? En iyi yatırım tarla – arsa mı? Hangi ülkeler Kaan’ı almak istiyor? Türkiye hangi silahlarla vuracak? Avrupa için tehlike çanları mı?" sorularına yanıt arandı.