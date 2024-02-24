24 Şubat 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Aklın Yolu Videoları Aklın Yolu - Avrupa için tehlike çanları mı?

Aklın Yolu - Avrupa için tehlike çanları mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2024 02:50
Güncelleme:24.02.2024 02:50
A Haber’de 23 Şubat 2024 Cuma günü yayınlanan Aklın Yolu’nda; “En uygun yatırım aracı ne, uzmanlar ne diyor? Yatırımcı nelere dikkat etmeli? Borsa 15 bin puana ulaşacak mı? Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi? Gram altın için kritik tarih ne? Altın yükselecek mi? Düşecek mi? Altın alırken nelere dikkat edilmeli? Yatırımcı nelere dikkat etmeli? En iyi yatırım tarla – arsa mı? Hangi ülkeler Kaan’ı almak istiyor? Türkiye hangi silahlarla vuracak? Avrupa için tehlike çanları mı?" sorularına yanıt arandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa için tehlike çanları mı?
Avrupa için tehlike çanları mı?
Rus muhalif lider cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü?
Rus muhalif lider cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü?
ALMANYA- KANDİL- DEM üçgeninde neler oldu?
ALMANYA- KANDİL- DEM üçgeninde neler oldu?
ABD’nin İran’a saldırıları nereye, ne şekilde olacak?
ABD’nin İran’a saldırıları nereye, ne şekilde olacak?
Kılıçdaroğlu yeniden dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yeniden dönecek mi?
Netanyahu sanık sandalyesine oturacak mı?
Netanyahu sanık sandalyesine oturacak mı?
İlk Türk astronot uzayda neler yapacak?
İlk Türk astronot uzayda neler yapacak?
ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu?
ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu?
Ortadoğu’da sınırlar değişecek mi?
Ortadoğu’da sınırlar değişecek mi?
Aklın Yolu - Final maçı neden iptal edildi?
Aklın Yolu - Final maçı neden iptal edildi?
Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada?
Hamas’ın direniş stratejisi hangi aşamada?
Asgari ücret pazartesi belli olacak mı?
Asgari ücret pazartesi belli olacak mı?
Daha Fazla Video Göster