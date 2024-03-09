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Barış masası kurulacak mı?

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Giriş: 09.03.2024 00:23
A Haber’de 8 Mart 2024 Cuma günü yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Barış masası kurulacak mı? Erdoğan ve Zelenski ne açıklama yapacak? Savaş İstanbul Zirvesinde mi bitecek? Rusya-Ukrayna savaşının genişlemesini kim neden istiyor? Putin sabır taştı deyip dünyayı yakar mı? Rusya Avrupa Başkentlerini yakar mı? Büyük Avrupa savaşı mı geliyor? Batu Rusya’yı yeni bir savaşa mı çekiyor? Nükleer Savaş riski dünden daha mı yakın? Fransa- Rusya savaşının ateşi mi yakılıyor? Nükleer atışma çatışmaya dönüşür mü?” sorularına yanıt arandı.
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Barış masası kurulacak mı?
Barış masası kurulacak mı?
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