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İsrail-İran savaşı resmen başladı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.04.2024 01:36
A Haber’de 19 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “İsrail-İran savaşı resmen başladı mı? Orta Doğu nisan öncesine dönemez mi? İran’ın nükleer tesisleri savunmasız mı? Amerika “Daha çok kan dökülsün” mü diyor? 1-13-19 Nisan saldırılarının arka planı ne?” sorularına yanıt arandı.
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