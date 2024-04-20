A Haber’de 19 Nisan 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “İsrail-İran savaşı resmen başladı mı? Orta Doğu nisan öncesine dönemez mi? İran’ın nükleer tesisleri savunmasız mı? Amerika “Daha çok kan dökülsün” mü diyor? 1-13-19 Nisan saldırılarının arka planı ne?” sorularına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN