17 Şubat 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
AKLIN YOLU: Rus muhalif lider cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü?
A Haber’de 16 Şubat 2024 Cuma günü yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Emeklilerle ilgili neler yapıldı? Navalny suikasta mı uğradı? Rus muhalif lider cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü? Rus Navalny “CIA ajanı” mı? Avrupa’ya ‘gökyüzü kalkanı’ ne hedefliyor? Gökyüzü kalkanı Türkiye için ne demek? Avrupa’da ABD’siz NATO hazırlığı mı? ‘Gök vatan’ nasıl korunacak? Ortadoğu ve Akdeniz’de yeni strateji ne? Doğu Akdeniz’de müttefikler kimler? Yeni Kara Kuvvetleri Forsunda hangi simgeler yer aldı, ne mesaj verildi?” sorularına yanıt arandı.