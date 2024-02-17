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AKLIN YOLU: Rus muhalif lider cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü?

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 00:28
A Haber’de 16 Şubat 2024 Cuma günü yayınlanan AKLIN YOLU programında; “Emeklilerle ilgili neler yapıldı? Navalny suikasta mı uğradı? Rus muhalif lider cezaevinde öldü mü, öldürüldü mü? Rus Navalny “CIA ajanı” mı? Avrupa’ya ‘gökyüzü kalkanı’ ne hedefliyor? Gökyüzü kalkanı Türkiye için ne demek? Avrupa’da ABD’siz NATO hazırlığı mı? ‘Gök vatan’ nasıl korunacak? Ortadoğu ve Akdeniz’de yeni strateji ne? Doğu Akdeniz’de müttefikler kimler? Yeni Kara Kuvvetleri Forsunda hangi simgeler yer aldı, ne mesaj verildi?” sorularına yanıt arandı.
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