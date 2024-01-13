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Aklın Yolu - ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu?

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Giriş: 13.01.2024 01:24
A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu 12 Ocak 2024 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu? Yemen ‘topyekün işgal’ edilir mi? Yemen’e bombardıman domino etkisi yapar mı? Gazze’de ateş tüm bölgeye sıçrıyor mu? Husiler ne cevap verecek, bombalama sürer mi? ‘Bölgeyi ateşe verme planı’nda yeni adres Yemen mi? Savaş dalga dalga nerelere yayılacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
ABD ve İngiltere neden Yemen’i vurdu?
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