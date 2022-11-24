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YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI NE OLDU?

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 15:59
ÖTV matrah düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖTV matrah düzenlemesi otomobil fiyatlarına nasıl yansıyacak? Detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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