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Şarj edilebilen hibrit araçta ÖTV indirimi! 500 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlara indirim uygulanacak

Şarj edilebilen hibrit araçta ÖTV indirimi! 500 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlara indirim uygulanacak

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 26.07.2024 13:52
Şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi getirildi. 500 bin TL ile 800 bin TL arasındaki araçlara indirim uygulanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.
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