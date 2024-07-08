Çinli otomotiv devi Manisa’da otomobil üretecek

Çinli elektrikli otomobil üreticisi, Manisa'da bir milyar dolarlık fabrika kuracak. Fabrika ne zaman kurulacak? Fabrikada üretim ne zaman başlayacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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