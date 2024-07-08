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Çinli otomotiv devi Manisa'da otomobil üretecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 13:46
Çinli elektrikli otomobil üreticisi, Manisa'da bir milyar dolarlık fabrika kuracak. Fabrika ne zaman kurulacak? Fabrikada üretim ne zaman başlayacak? Ayrıntılar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Çinli otomotiv devi Manisa’da otomobil üretecek
Çinli otomotiv devi Manisa'da otomobil üretecek
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