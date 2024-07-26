26 Temmuz 2024, Cuma
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TOGG ile Avrupa turu! 1 ayda 11 ülke gezdi
Bilgisayar teknikeri Adem Örnek, yerli ve milli gurur Togg'un ilk sahipleri arasındaydı. Aracı test etmek ve performansını ölçmek için, Avrupa turuna çıkmaya karar verdi. Tanıdıkları kendisini bu karardan vazgeçirmek istese de Adem Örnek; karamsarlığa kulak tıkadı ve İpsala Sınır Kapısı’ndan Yunanistan'a geçti ve o geçiş, Togg ile gezilen 11 Avrupa ülkesi, onlarca şehir ve bir ayda kat edilen 9 bin kilometre ile tamamlandı. Avrupalılar; Togg'a hayran kaldı.