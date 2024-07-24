24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Araç sahipleri dikkat! Eksper raporları e-Devlet'te

Araç sahipleri dikkat! Eksper raporları e-Devlet'te

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 16:14
Kazaya karışan araçlara ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Eksper raporlarına artık e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eksper raporları e-Devlet’te
Eksper raporları e-Devlet'te
2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
Hibrit otomobillere ÖTV indirimi
Hibrit otomobillere ÖTV indirimi
Hurda araçlar servete dönüşüyor
Hurda araçlar servete dönüşüyor
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor!
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor!
Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı
Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı
İkinci el piyasasında durgunluk!
İkinci el piyasasında durgunluk!
Otomatik vites satışları artıyor
Otomatik vites satışları artıyor
Çinli otomotiv devi Manisa’da otomobil üretecek
Çinli otomotiv devi Manisa'da otomobil üretecek
Çin’den Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırım!
Çin'den Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım!
Yollarda hız sınırı değişiyor!
Yollarda hız sınırı değişiyor!
6 ay ve 6 bin kilometre şartı uzatıldı!
6 ay ve 6 bin kilometre şartı uzatıldı!
Daha Fazla Video Göster