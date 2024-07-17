Hibrit otomobillere ÖTV indirimi

Şarj edilebilir hibrit otomobillerle ilgili ÖTV indirimini içeren teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hibrit araçların bazı modellerine ÖTV yüzde 80'den, yüzde 30'a düşmesi planlanıyor. Peki, yeni karar piyasayı nasıl etkiler? İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN