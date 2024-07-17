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Hibrit otomobillere ÖTV indirimi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 11:19
Şarj edilebilir hibrit otomobillerle ilgili ÖTV indirimini içeren teklif, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hibrit araçların bazı modellerine ÖTV yüzde 80'den, yüzde 30'a düşmesi planlanıyor. Peki, yeni karar piyasayı nasıl etkiler? İşte detaylar...
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Hibrit otomobillere ÖTV indirimi
Hibrit otomobillere ÖTV indirimi
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