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Bir tık ile ekspertiz raporu! Araç eksper raporu e-Devlet’te

Bir tık ile ekspertiz raporu! Araç eksper raporu e-Devlet’te

Yavuz Topal
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2024 13:44
Trafik sigortası ya da kasko uzun uzadıya süren işlemleri de beraberinde getiriyor. Evrak hazırlamak kaza sonrası tutanağı, hasar belirleme derken zaman alan bir mesai söz konusu. Artık tüm bunları e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. İşte tüm detaylar…
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Bir tık ile ekspertiz raporu!
Bir tık ile ekspertiz raporu!
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