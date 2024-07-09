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Otomatik vites satışları artıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 10:54
Türkiye otomotiv pazarında, ocak-haziran döneminde otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 90,4'e ulaştı. Satılan her 10 araçtan 9'u otomatik vites oldu.
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Otomatik vites satışları artıyor
Otomatik vites satışları artıyor
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