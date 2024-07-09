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İkinci el piyasasında durgunluk! Yeni araç için takas yöntemi tercih ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.07.2024 19:03
7 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni güvenlik şartları nedeniyle satıcılar, sıfır araçlarda kampanyaya gitti. Peki bu kampanyalar, ikinci el piyasasını nasıl etkiliyor? Araç fiyatları düşecek mi?
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