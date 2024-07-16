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Hurda araçlar servete dönüşüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2024 11:07
İzmir'de Demirkaya kardeşler çocukken babalarının tamir atölyesinde tanıştı klasik otomobillerle. Onlarla birlikte tutkuları da büyüdü. İki kardeş bugün tamir atölyelerinde klasik otomobillere hayat veriyor...
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Hurda araçlar servete dönüşüyor
Hurda araçlar servete dönüşüyor
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