Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor! Kampanyalar ne kadar devam edecek?

Güvenlik donanımları eksik araçların satışını engelleyen düzenlemenin ertelenmesiyle birlikte sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Peki bu durum ikinci el otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Kampanyalar ne kadar devam edecek? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.

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