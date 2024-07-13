13 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor! Kampanyalar ne kadar devam edecek?
Güvenlik donanımları eksik araçların satışını engelleyen düzenlemenin ertelenmesiyle birlikte sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Peki bu durum ikinci el otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Kampanyalar ne kadar devam edecek? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.