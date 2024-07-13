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Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor! Kampanyalar ne kadar devam edecek?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.07.2024 11:44
Güvenlik donanımları eksik araçların satışını engelleyen düzenlemenin ertelenmesiyle birlikte sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Peki bu durum ikinci el otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Kampanyalar ne kadar devam edecek? Merak edilenleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu anlattı.
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Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor!
Sıfır otomobil kampanyaları devam ediyor!
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