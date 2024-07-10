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Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 15:54
Elektrikli araçların kullanımının artmasıyla ehliyet sınavında değişikliğe gidiliyor. Sınavda motor bölümüne ilişkin sorular azaltılırken, iki alternatifli parkur planlaması yapılıyor.
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Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı
Ehliyet sınavına elektrikli araç ayarı
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