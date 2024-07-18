18 Temmuz 2024, Perşembe
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2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
Yüksek kredi faizleri ve sıfır araçlardaki kampanyalar, ikinci el araç satışlarında düşüşe neden olmaya devam ediyor. İkinci el araçta satışlar, haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13 azaldı. Bir aracın ilanda kalma süresi ortalama 51 gün olarak belirlendi. İkinci el araç satışındaki düşüşü Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal A Haber'de değerlendirdi.