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2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?

2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 12:35
Yüksek kredi faizleri ve sıfır araçlardaki kampanyalar, ikinci el araç satışlarında düşüşe neden olmaya devam ediyor. İkinci el araçta satışlar, haziran ayında mayıs ayına göre yüzde 2, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13 azaldı. Bir aracın ilanda kalma süresi ortalama 51 gün olarak belirlendi. İkinci el araç satışındaki düşüşü Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal A Haber'de değerlendirdi.
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2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
2. el araç piyasası nasıl hareketlenir?
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