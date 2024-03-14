Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeği Togg! Devrim ile başlayan haya Togg ile tamamlandı

Togg, Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği hamlelerinden biri. Tarihimizdeki ilk yerli ve milli araba 29 Ekim 2022'de banttan indi bugüne kadar 25 bin kişi Togg sahibi oldu. Gözbebeğimiz gururumuz Togg'u kullananlara mikrofon uzattık ve tecrübelerini dinledik. Bakalım Togg'u nasıl anlattılar.

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