14 Kasım 2022, Pazartesi
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TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada
29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen törenle ilk defa bantta inen yerli otomobil TOGG'un yankıları devam ediyor. TOGG'un renkleri, fiyatı, özellikleri gündem olmaya devam ederken şimdi de üretimin yapıldığı fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntüler gündeme oturdu. TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz…