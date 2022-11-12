14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz! Fabrika personeli ‘Türkler geliyor’ notuyla paylaştı! Onlarcası bir arada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2022 15:44
29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen törenle ilk defa bantta inen yerli otomobil TOGG'un yankıları devam ediyor. TOGG'un renkleri, fiyatı, özellikleri gündem olmaya devam ederken şimdi de üretimin yapıldığı fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntüler gündeme oturdu. TOGG'u daha önce hiç böyle görmediniz…
Bu araç yakıtı kokluyor!
Bu araç yakıtı kokluyor!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobilde ÖTV heyecanı
Otomobilde ÖTV heyecanı
Site otoparklarına şarj cihazı
Site otoparklarına şarj cihazı
İkinci el otoda plaka oyunu!
İkinci el otoda plaka oyunu!
MTV ve ÖTV’ye indirim gelecek mi?
MTV ve ÖTV'ye indirim gelecek mi?
Otomobilde ÖTV indirimi mi geliyor?
Otomobilde ÖTV indirimi mi geliyor?
Togg’un ilk şubesi İstanbul’da açıldı
Togg’un ilk şubesi İstanbul'da açıldı
Araçlarda kış bakımı nasıl olmalı?
Araçlarda kış bakımı nasıl olmalı?
Aliyev’den Togg yorumu
Aliyev'den Togg yorumu
Togg Almanları da kendine hayran bıraktı
Togg Almanları da kendine hayran bıraktı
Daha Fazla Video Göster